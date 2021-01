Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Nel suo messaggio per il nuovo anno, Mattarella ha giustamente unito il richiamo al dovere civile della vaccinazione al dovere politico di usare i fondi europei non per il consenso immediato, ma per riforme e investimenti a favore delle nuove generazioni. L’Unione europea ha decisamente fatto la sua parte, l’Italia sta invece accumulando ritardi”. Lo dichiara Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa.