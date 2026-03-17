Mattarella: di fronte aspirazioni egemoniche nel mondo Costituzione saldo riferimento

Roma, 17 mar. (askanews) – “In un contesto internazionale segnato da tensioni, conflitti e dal riemergere di dinamiche di contrapposizione e di aspirazioni egemoniche che turbano l’equilibrio mondiale, i principi che hanno ispirato la nascita della Repubblica e che trovano espressione nella nostra Carta costituzionale e si ancorano alla Carta delle Nazioni Unite sono saldo punto di riferimento”. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio in occasione della Giornata dell’unità nazionale.