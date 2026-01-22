Mattarella: diplomazia a servizio Costituzione e suoi valori

Roma, 22 gen. (askanews) – “Essere in diplomazia significa essere al servizio della Costituzione, dei suoi valori: pace, cooperazione fra i popoli, rispetto della dignità umana, tutela dei diritti fondamentali di ciascuno. Sono criteri non astratti ma concreti da sviluppare e tutelare continuamente, da assumere come orientamento per le vostre azioni, per le vostre vostre parole da diplomatici”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione – Corso Boris Biancheri Chiappori.