Mattarella: donna Laura, presenza discreta a sorridente nei vertici e non solo** (2)

(Adnkronos) – Stesso stile da perfetta padrona di casa in occasione dei vertici G7 e G20 ospitati dall’Italia e nel confronto con Rania di Giordania, regina glamour, o con una First lady come Melania Trump, che il 9 aprile del 2020 la chiamò per esprimerle “sentite condoglianze per i tanti italiani che hanno perso la vita a causa del coronavirus”. E agli esperti di gossip non è sfuggita la scelta di indossare senza alcuna remora lo stesso abito blu, lungo, di Gattinoni, alla cena di gala ospite dei reali di Svezia e pochi giorni dopo alla prima della Scala.