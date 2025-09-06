Mattarella e Schifani ricordano Andrea Camilleri: «Un lascito prezioso per la cultura italiana»

Nel giorno in cui avrebbe compiuto cent’anni, l’Italia intera rende omaggio ad Andrea Camilleri, maestro della letteratura e della cultura contemporanea. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato lo scrittore con parole di profonda gratitudine: «Camilleri consente di ricordare una figura di primo piano del panorama culturale italiano e internazionale. Numerose sue opere continueranno a essere fonte di ispirazione per generazioni di lettori e di scrittori». Nel suo messaggio, il Capo dello Stato ha sottolineato la natura poliedrica dell’autore, capace di spaziare dal teatro alla televisione fino alla narrativa, coniugando trame poliziesche e ironia raffinata, arricchite dall’uso del dialetto siciliano come strumento espressivo e identitario. Grazie al commissario Montalbano, la Sicilia è diventata un universo letterario riconoscibile in tutto il mondo: un mosaico di paesaggi, contraddizioni e umanità che ha restituito al pubblico la complessità e la vitalità dell’isola. Un messaggio condiviso anche dal presidente della Regione Renato Schifani, che in un ricordo pubblico ha definito il centenario «non solo una ricorrenza letteraria, ma un momento di memoria collettiva per l’Italia e, in particolare, per la Sicilia». Schifani ha voluto rimarcare come Camilleri abbia trasformato la sua terra «in un luogo narrativo universale» e come la saga di Montalbano abbia contribuito a far conoscere e valorizzare città e borghi siciliani come Ragusa Ibla, Scicli, Punta Secca e Modica, diventati icone del turismo culturale. «Camilleri – ha aggiunto – è stato un uomo di straordinaria classe, sensibilità e umanità, capace di raffigurare con la sua creatività spaccati di epoche diverse e di offrire al Paese un patrimonio inestimabile». La Regione Siciliana ha scelto di celebrare l’anniversario con una serie di iniziative, sostenute in collaborazione con il Comitato nazionale Camilleri 100, tra cui spiccano gli eventi organizzati al Teatro Antico di Taormina. L’obiettivo, ha spiegato il presidente della Regione, è che «la memoria di Camilleri non resti confinata nelle pagine dei suoi libri o nelle immagini televisive, ma continui a vivere come motore di sviluppo e consapevolezza identitaria». Un secolo dopo la sua nascita, la voce e l’opera del grande scrittore siciliano confermano la loro capacità di parlare a generazioni diverse, mantenendo intatto quel lascito di impegno, rispetto e amore per la realtà che lui stesso considerava la cifra della sua vita e della sua arte.