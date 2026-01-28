Mattarella: Emirati Arabi Uniti riferimento per dialogo tra religioni

Il capo dello Stato in visita ad Abu Dhabi alla casa abramitica

Abu Dhabi, 28 gen. (askanews) – “Tra i tanti aspetti che rendono gli Emirati Arabi Uniti un punto di riferimento nella vita internazionale, c’è anche questo straordinario carattere di apertura al dialogo tra le religioni, che è ben più di tolleranza o di convivenza”.Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della visita ad Abu Dhabi alla casa abramitica.”È una sollecitazione al contributo che insieme possono dare le grandi religioni – ha aggiunto il capo dello Stato – e questa casa di Abramo con una moschea, una sinagoga, una chiesa cristiana è davvero un punto di riferimento che indica questa grande visione di cui c’è grande necessità nella vita internazionale”.