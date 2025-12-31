Mattarella: “Esempio Falcone e Borsellino continua a ispirare”

Simboli legalità e di lunga lotta a mafia, dice in discorso fine anno

Roma, 31 dic. (askanews) – “Due volti che non possiamo dimenticare: quelli di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della legalità e della lunga lotta contro la mafia. Protagonisti anche dopo il loro assassinio: il loro esempio continua a ispirare – non soltanto in Italia – le nuove generazioni e tutti coloro che non si rassegnano alla prepotenza della criminalità”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.