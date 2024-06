Mattarella: Europa sia veloce, problemi non aspettano procedure lente

Chisinau, 18 giu. (askanews) – “Vi è un’esigenza di velocità. Tutti facciamo esperienza, nella nostra vita quotidiana, ogni giorno, che i problemi nascono velocemente e richiedono risposte immediate, tempestive. In un mondo contrassegnato sempre più da grandi soggetti internazionali se l’Ue non è in grado di fornire risposte tempestive, immediate, veloci i problemi saranno risolti secondo le scelte di altri grandi soggetti internazionali. Per questo è indispensabile per l’Ue darsi modalità decisionali che consentono di rispondere velocemente ai problemi perché questi non aspettano i tempi di procedure lente e ritardate”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa a Chisinau al termine del colloquio con la presidente moldava Maia Sandu.