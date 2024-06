Mattarella: evitare baratti insidiosi tra sicurezza e diritti

Roma, 1 giu. (askanews) – Occorre “rifiutare con determinazione baratti insidiosi: sicurezza a detrimento dei diritti, assenza di conflitti aggressivi in cambio di sottomissione, ordine attraverso paura e repressione prosperità economia in cambio di sudditanza”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del discorso per la Festa della Repubblica, in cui ha parlato dei tanti conflitti aperti nel mondo e della necessità di un impegno della comunità internazionale per la pace.