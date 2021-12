Mattarella: ‘Expo 2015 sfida vinta da Italia che sa essere unita’**

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Una “sfida, rivolta prima di tutto a noi stessi, che è stata vinta”, che “ha proposto la qualità e l’equilibrio come motori di una stagione di sviluppo che possa raggiungere l’intero pianeta. E capace di salvarlo”. L’Expo di Milano 2015 è stato uno dei primi appuntamenti che ha incrociato il settennato di Sergio Mattarella e ha rappresentato sicuramente uno dei momenti migliori e di maggiore soddisfazione, oltre che l'”occasione feconda per ridefinire opzioni su materie come i suoli ed il loro uso, l’acqua, l’equilibrio ecologico, la ricerca, le relazioni e gli scambi internazionali”.