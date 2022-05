Mattarella “Gli anni di pandemia non sono stati di paralisi”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono consapevole che la pandemia ha provocato una drastica riduzione del traffico aereo e che la ripresa e la sua espansione è non velocissima, anche per questo è importante sottolineare che questi due anni, pur con risvolti tragici che li hanno caratterizzati, non sono stati anni di paralisi ma sono stati anni operosi come dimostra l’avere progettato e realizzato questa importante infrastruttura”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Matarella, in occasione dell’inaugurazione della nuova area imbarco A dell’Aeroporto di Fiumicino.

“Si tratta di un elemento e una spinta per il tessuto di riassetto territoriale più moderno del nostro Paese, e anche per quanto riguarda Roma uno strumento essenziale per le sfide che la città ha avanti: il Giubileo e l’auspicata Expo 2030”, ha aggiunto.

