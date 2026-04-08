Mattarella, gli azzurri: “Grazie Presidente per la sua vicinanza”

Roma, 8 apr. (askanews) – Gli alfieri italiani hanno restituito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella le bandiere tricolori che hanno sfilato durante le cerimonie inaugurali e finali dei Giochi Olimpici e Paralimpici. “Grazie presidente Mattarella – le parole di Arianna Fontana – non dimenticheremo mai il pranzo con Lei al Villaggio Olimpico, durante il quale ci ha fatto diventare parte della Sua famiglia; o le telefonate dopo le medaglie; o la Sua presenza in tribuna per condividere gioie e tensioni. E’ stato incredibile”. Federico Pellegrino ha aggiunto: “Quattro anni fa, in questo salone, sognavo di poter tornare, nel 2026, come testimone dell’Olimpiade italiana. Il sogno si è realizzato. Grazie ai miei allenatori, ai miei compagni medagliati e non, che hanno tifato per me”. Amos Mosaner, medagliato del curling: “Un’emozione unica, indescrivibile. Abbiamo portato a casa 30 medaglie, abbiamo lavorato tutti al meglio. Speriamo di aver fatto appassionare i giovani italiani allo sport, che unisce”. La portabandiera e plurimedagliata paralimpica Chiara Mazzel: “E’ stato un onore partecipare alla Paralimpiade italiana, per risultati, tifo e visibilità. Spero che il nostro impegno abbia rappresentato per i ragazzi con disabilità la spinta ad avvicinarsi allo sport come è accaduto a me nel 2018, cambiandomi la vita”.