Mattarella “Grande amicizia tra Italia e Bosnia-Erzegovina”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la Repubblica italiana è un onore avere qui a Roma lei e la delegazione che l’accompagna: è un gran piacere conversare con lei in questo nostro incontro, è l’occasione per ribadire la grande amicizia che lega Bosnia-Erzegovina e Italia e la volontà di ampliare questa nostra collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo il presidente della Bosnia-Erzegovina, Denis Becirovic, in visita ufficiale in Italia.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).