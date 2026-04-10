Mattarella: grave aggressione a Corti internazionali

Praga, 10 apr. (askanews) – “È stato un vero salto di civiltà quando sono state istituite le Corti internazionali per sanzionare le violazioni del diritto internazionale. È di estrema gravità che vengano aggredite. Dobbiamo evitare di tornare indietro nella storia dell’umanità quando le controversie si regolavano con la forza e non con il diritto. Dobbiamo ricordarlo. C’è un detto latino che recita Amicus Plato sed magis amica veritas (amico è Platone ma più amica è la verità)”. È una delle valutazioni espresse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dei suoi colloqui di oggi a Praga con i Presidenti di Camera e Senato.