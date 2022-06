Mattarella “Guardia di finanza un modello di riferimento internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – Ha espresso i “sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il contributo dato all’affermazione della legalità nei contesti economici e finanziari, per il raggiungimento di principi di autentica libertà e responsabilità” il capo dello Stato Sergio Mattarella, ricevendo una delegazione della guardia di finanza in occasione del 248esimo anniversario del corpo.

“La Guardia di Finanza – ha continuato il presidente – è un presidio nel perseguimento degli obiettivi di giustizia fiscale indicati dall’art. 2 della Costituzione, nell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, modello di riferimento a livello internazionale. La Medaglia d’Oro al Merito Civile attribuita alla Bandiera di Guerra per il 50esimo anniversario della costituzione del comparto Antiterrorismo Pronto Impiego – ha concluso Mattarella – è la testimonianza significativa del ruolo svolto nel contrasto ai flussi finanziari di sostegno ai gruppi criminali e alla violenza eversiva”.

