Mattarella il 25 a Castel Capuano: inaugura l’anno formativo della Scuola superiore della magistratura

Mercoledì 25 febbraio alle 11, nella sede di Castel Capuano, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo della Scuola superiore della magistratura alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il programma prevede gli interventi del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, del vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. A concludere sarà la presidente della Scuola, Silvana Sciarra.

All’evento parteciperanno autorità istituzionali e giudiziarie, oltre ad alcuni studenti dell’ultimo anno del liceo classico “Renato Cartesio” di Giugliano in Campania, del liceo delle Scienze umane economiche e sociali “Elsa Morante” e del liceo scientifico “Piero Calamandrei” di Napoli.