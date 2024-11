Mattarella in Cina: come si salva la faccia dal punto di vista politico e si sgombra il campo per nuove intese

È difficile da inserire in una fase di transito dell’umanità da una base di raziocinio naturale, quindi biologico, a una successiva che vedrà, così almeno dicono gli studiosi di scienze sociali, la IA Intelligenza Artificiale, proporsi come alter ego dell’uomo Al mondo, situazioni che riguardano la pace a ogni suo livello, trattate più o meno come argomenti di cronaca, fanno più male che bene. Ciò, sia ben chiaro, è articolato scientemente dagli organi di informazione, su precise disposizioni di chi conduce le danze, talvolta macabre, in giro per il mondo.

Quindi, mentre in questi giorni sì e riproposto anche quanto, con soluzione certa (sic dicunt), concerne la disputa tra chi sia nato prima, l’uovo o la gallina – dati risalenti a due milioni di anni fa confortano il primato dell’uovo – si stanno svolgendo nei siti a esse dedicati, molte forme di conversazioni, delle quali buona parte simili a quelle da salotto che, con regolarità quasi ossessiva, continuano a ripetersi anche via etere.

Il Capo dello Stato Italiano si è recato in visita a Pechino al Presidente Xi Jimping con l’animo di chi, con il savoir faire che certo in lui non difetta, riprenda con nonchalanche un argomento da sottintendere prima di cominciare: “dove eravamo rimasti?” e accorgersi che il padrone di casa non stava aspettando altro.

La mossa non poteva essere fatta meglio di cosi: le elezioni americane appena concluse porteranno cambiamenti di ogni genere soprattutto in Europa, nei cui confronti Trump già si è espresso, dicendo che la UE sarà un’ interlocutrice allo stesso livello di altre che si dichiarano amiche.

La ripresa dell’Europa e quindi dell’Italia ha una componente molto importante nell’export: tolta la Cina, come Mercato con la M maiuscola, al momento non c’é paese che può essere considerato una capace area di sbocco della produzione italiana.

La settimana che sta per iniziare dovrebbe assistere al via ai provvedimenti da mettere in pista da parte della UE entro la fine dell’anno. Almeno per l’Italia sembra che le condizioni atmosferiche non dovrebbero mutare sensibilmente. Per non sbagliare, sarà bene attrezzarsi con la dovuta attenzione. Con l’augurio che alla fine non serva.