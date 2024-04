Mattarella in Costa d’Avorio: crediamo in futuro comune Africa-Europa

“Ringrazio Ouattara per apprezzamento del Piano Mattei”

Roma, 3 apr. (askanews) – “Ringrazio il presidente Ouattara per aver espresso apprezzamento per l’iniziativa del governo italiano con il piano Mattei, che vuole essere un piano di concreto, comune lavoro, per lo sviluppo del continente africano. Contiamo molto sulla Costa d’Avorio per poter insieme definire, decidere ed effettuare iniziative sul piano della formazione, questo si colloca nella convinzione che l’Italia nutre di un futuro comune tra Africa e Europa e sull’esigenza di un partenariato concreto, paritario e reciprocamente rispettoso, con iniziative comuni sempre crescenti”.Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando ad Abidjan, prima tappa della sua visita in Costa d’Avorio, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo ivoriano Alassane Ouattara.