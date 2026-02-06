Mattarella inaugura Casa Italia: è porta d’ingresso a nostro Paese

Milano, 6 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tagliato il nastro e inaugurato Casa Italia a Milano, quartier generale milanese della spedizione italiana ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. “In questa felice circostanza delle Olimpiadi invernali in Italia – ha detto il Capo dello Stato dal palco – Casa Italia rappresenta una porta d’ingresso all’Italia, un luogo che esprime l’essenza stessa dell’Italia, del suo carattere, della sua cultura”.

“Siamo a poche ore dall’apertura dei Giochi, l’emozione va crescendo, l’attesa va crescendo, ed è un motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Mattarella ha ringraziato chi ha organizzato questi Giochi e ha ricordato il senso di queste Olimpiadi: “Esprimono – ha detto – il benvenuto a tutti quelli che verranno. Casa Italia ha anche questo significato di benvenuto nel nostro Paese a chi verrà non soltanto nei luoghi delle gare, ma anche altrove, come è verosimile, è questo benvenuto rappresenta la vocazione italiana al dialogo, alla concordia e alla collaborazione”.