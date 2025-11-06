Mattarella: inclusione anziani sfida rilevante, in gioco valori umanità

Roma, 6 nov. (askanews) – “E’ necessario che tutte le istituzioni della Repubblica siano consapevoli delle scelte che è indispensabile compiere nei confronti di una categoria di cittadini che oltrepassa i 14 milioni di persone, 4 milioni dei quali – come abbiamo ascoltato – non sono, purtroppo, autosufficienti. L’inclusione adeguata delle persone anziane, spesso monofamiliari, è una delle sfide più rilevanti per una società consapevole che non si tratta di beneficiari passivi bensì di motori di trasmissione di saperi ed esperienze, più che utili decisivi per il progresso delle comunità. Sono in gioco valori di umana civiltà e devono guidarci i principi fondamentali della Costituzione, che indicano come ogni persona debba poter continuare a sviluppare pienamente le proprie opportunità, indipendentemente dall’età, vivendo con dignità, con accompagnamento delle situazioni di fragilità”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA)