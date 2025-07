Mattarella incontra Zelensky: “Amicizia e pieno appoggio a Ucraina”

Presidente Repubblica esprime “ammirazione” per comportamento ucraini

Roma, 9 lug. (askanews) – La posizione di pieno sostegno dell’Italia a Kiev rimane assolutamente ferma. Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla vigilia della conferenza internazionale a Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina.”Benvenuto in questo palazzo – ha esordito il capo dello Stato -. È un piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l’Italia all’Ucraina e il pieno sostegno del nostro paese all’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e per esprimere la vicinanza più intensa e concreta: la nostra posizione rimane assolutamente ferma”.Mattarella ha colto l’occasione per esprimere inoltre “ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno al vostro paese”.