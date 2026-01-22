Mattarella: Italia inscindibile da Ue, tutelarne coesione nostro interesse

Roma, 22 gen. (askanews) – “L’Unione europea riveste un ruolo centrale per la nostra vita internazionale, per la nostra attività diplomatica, l’azione dell’Italia è inscindibile da quella dell’Unione, tutelarne coesione, prestigio, forza, efficacia di posizoni è in realtà un’altra forma di tutela del nostro protagonismo, del nostro interesse nazionale, della nostra capacità di essere ascoltati nella vita internazionale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i vincitori del concorso per Segretari di Legazione – Corso Boris Biancheri Chiappori.