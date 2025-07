Mattarella: Kiev non è sola, primo significato Conferenza su Ucraina

Italia crede convintamente nell’iniziativa e sostiene scelta europea

Roma, 10 lug. (askanews) – “Oggi è più che mai cruciale che Kiev avverta che non è sola: questo messaggio è il primo significato di questa Conferenza”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma. “Per la Repubblica italiana è stato esercizio coinvolgente avere organizzato assieme all’Ucraina questa conferenza con uno sforzo ampiamente condiviso che ha visto in questi mesi tanti paesi che hanno lavorato in maniera corale – ha aggiunto il capo dello Stato – Crediamo convintamente in questa iniziativa, insieme ai partner internazionali che sostengono saldamento il popolo ucraino e a impostare il processo di ripresa e ricostruzione del loro Paese”. “Nel suo proiettarsi verso il domani, Kiev può contare, desidero ribadirlo, sul sostegno corale alla sua scelta europea, obiettivo al quale puntare nonostante le difficili condizioni”, ha sottolineato ancora. “Così come durante le drammatiche fasi iniziali del conflitto, oggi è più che mai cruciale, far sì che Kiev avverta che non è sola in questo delicato passaggio. Questo messaggio è il primo significato di questa conferenza, grazie per quanto farete”, ha concluso il capo dello Stato.