Mattarella: ‘lascio mio ruolo con fiducia in futuro, l’Italia crescerà’/Adnkronos** (6)

(Adnkronos) – E solo di presente e di passato politico parla Mattarella, senza alcun accenno al futuro, meno che mai all’elezione del suo successore. Ancora una volta il Capo dello Stato ribadisce che la sua principale preoccupazione, come quella di ogni Presidente, è stata quella di “salvaguardare ruolo, poteri e prerogative dell’istituzione che riceve dal suo predecessore e che – esercitandoli pienamente fino all’ultimo giorno del suo mandato- deve trasmettere integri al suo successore. Non tocca a me dire se e quanto sia riuscito ad adempiere a questo dovere. Quel che desidero dirvi è che mi sono adoperato, in ogni circostanza, per svolgere il mio compito nel rispetto rigoroso del dettato costituzionale”.