“L’Europa non è soltanto l’ambito in cui sussistono i nostri Paesi. E’ soprattutto un luogo ideale fatto di persone, di esperienze, di affinità, di valori, di sogni”. Lo ha dettoil presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla scuola di lingua italiana Leonardo da Vinci a Parigi.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)