Mattarella: l’Unifil è un presidio fondamentale per diritto umanitario

Auguri a contingente italiano in Libano per un importante compito

Roma, 31 ott. (askanews) – “In questo momento, il pensiero va al contingente italiano schierato nell’ambito della missione Unifil in Libano e a tutti i caschi blu che operano in quel delicatissimo scenario. E’ fondamentale il presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale da essi rappresentato”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’intervento per la Cerimonia di consegna delle onorificenze dell’O.M.I al Quirinale. “A loro – ha aggiunto il capo dello Stato – va il mio augurio affinché, portata a termine la loro importante missione, possano rientrare presto alle loro famiglie”.