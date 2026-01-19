Mattarella: “Magistrati devono sempre testimoniare l’imparzialità”

“Garanzie di autonomia e indipendenza sono indiscutibili”

Roma, 19 gen. (askanews) -“Nel nostro sistema la magistratura è selezionata sulla base di un concorso, peraltro particolarmente impegnativo – come ben sapete -, perché in tal modo si cerca di contribuire a garantire al meglio la professionalità necessaria ad assicurare l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario. È la qualificazione tecnica lo strumento che rappresenta il primo fondamento che legittima all’esercizio della giurisdizione. Nel corso della vostra carriera dovrete quindi assicurare livelli di professionalità elevati, perché anzitutto su questo si fonda la credibilità delle decisioni”.Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale nel corso dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio nominati nell’aprile scorso.”Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti, pregiudizi, influenze o per il timore di ritorsioni o di critiche – ha aggiunto il capo dello Stato – per rendere effettiva questa irrinunziabile indipendenza, la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura. Chi esercita la giurisdizione ha il dovere di essere imparziale, di testimoniare imparzialità in ogni contesto, anche extrafunzionale, per evitare che il comportamento del singolo possa porre a rischio la fiducia dei cittadini nel corretto svolgimento dell’attività giudiziaria. Il rigore morale e l’alta professionalità costituiscono i due elementi che sorreggono la credibilità dell’Ordine giudiziario” ha detto ancora Mattarella.