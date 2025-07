ROMA (ITALPRESS) – “La Nato è stata un forte elemento di stabilità e di garanzia di pace in Europa e, per continuare a farlo, deve essere concentrata sulla sua azione nel continente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Assemblea Parlamentare della Nato, in occasione del 70° anniversario di costituzione.

(Fonte video: Quirinale)