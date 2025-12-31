Mattarella: nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia

Roma, 31 dic. (askanews) – “Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno pur ammettendo che “abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall’incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall’economia, all’ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista”.