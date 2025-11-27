Mattarella “Non essere neutrali di fronte a ingiustizia e disuguaglianze”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non possiamo sentirci neutrali, non è ammesso di fronte all’ingiustizia, alle disuguaglianze, alla povertà e di fronte alla violenza e alla prepotenza. Ce lo chiede anche la religione civile che è la nostra Costituzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in un passaggio del suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale di Napoli, si riallaccia alle parole espresse dall’arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, durante la sua prolusione. “Su questo richiamo – conclude Mattarella rivolgendosi ai giovani presenti – mi permetto di rifare mio l’invito per gli studenti perché siano più liberi, veri, esposti e siano pienamente portatori di speranza”.

(Fonte video: Quirinale)