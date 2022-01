Mattarella non lascia il Quirinale. Il parlamento si rivaluta. Ora il solo fastidio è disfare pacchi e valigie

Pazienza se dovrà pagare inutilmente la pigione del nuovo appartamento per un paio d’anni. Tanto si prevede che rimarrà in carica per tenere caldo il posto a Draghi. Non è considerato un patriota, ma ha salvato l’Italia dalle mediocrità che minacciavano di sostituirlo. Vince ancora la sinistra, nonostante il pallino lo tenesse la destra. È che la politica non è da tutti. Ci si deve ricredere sui 5 stelle. È merito loro, ostinati a votare Mattarella anche quando la direttiva del movimento era scheda bianca. Come pure il reddito a milioni di persone che, se no, vivrebbero ancora in miseria.

Appropriarsi del pallino e autonominarsi kingmaker non è intelligente né coraggioso ma un atto di presunzione poi punito

Non essendo abitualmente il Diario molto tenero con PD e M5S, oggi è onesto ricredersi. Avendo invocato inutilmente sin dal primo giorno una riunione congiunta con gli avversari per trovare l’accordo su un candidato comune super partes, hanno costretto a una figuraccia l’arroganza di Salvini, convinto di potere eleggere da solo, lui e i suoi, il capo dello stato. Perché la Casellati? Allora era meglio Berlusconi, che, almeno, è il padrone. Salvini ha già dimenticato di aver fatto nel 2018 da sprovveduto una crisi di governo credendo di vincere poi le elezioni. Invece, finì all’opposizione. Il razzismo entra a scuola a Livorno, ex aequo con la stupidità, ma soprattutto con l’indifferenza di tutti

Caccia all’ebreo. Non da parte di feroci nazisti, ma di due alunne. La vittima è un bimbo di 12 anni che frequenta lo stesso istituto. Calci, pugni e sputi mentre alcuni compagni assistono inerti. Gli spettatori non aizzano ma non proteggono la vittima. Oltre alla cattiveria è l’indifferenza che contribuisce al degrado di questa società. Se si ripetesse il genocidio nessuno interverrebbe. Chissà in quante parti del mondo accade. Da secoli e tutt’oggi. Sui neri, sui bambini, sui disabili, sulle donne, sulla povera gente. La nostra novità è che il mostro è interpretato da due 15enniI. È una domanda stupida chiedere come mai non si è cominciato prima a discutere sul nome del nuovo capo dello stato?

C’è parità assoluta di numeri tra destra e sinistra. Ecco perché il candidato deve essere necessariamente condiviso. Dovendo essere di alto profilo e al di sopra delle parti bisogna sceglierlo al di fuori della politica. Ce ne sono tanti nel campo della cultura, dell’arte, della scienza, dell’industria e delle professioni. Ma ognuno si sente più furbo degli altri e, con la ben nota presunzione e arroganza, tutti – tranne la sinistra, che, più prudente, per ora non fa nomi – si ostinano a proporre un proprio simpatizzante. Così dimostrano che, nonostante i sondaggi, sono quasi tutti sullo stesso grado di prepotenza e mediocrità. A chi intende uccidere moglie, figli e congiunto per poi togliersi la vita, si consiglia di suicidarsi prima di compiere la strage

Tanto, se poi ha deciso di morire, che differenza fa prima o dopo gli altri? Almeno fa un’opera buona, forse la prima mentre è in vita. Questa è la variante che si dovrebbe inserire nel virus che colpisce la mente dei deboli quando si rendono conto che il loro fallo non è più l’arma che ritenevano invincibile ma un peso inutile. Il divieto giudiziario di avvicinare moglie e figli che lo abbandonano non serve a nulla. A Licata è accaduto lo stesso, seppure il contenzioso fosse un’eredità, cioè denaro. Ma c’è sempre una virilità e una prepotenza mortificata. Dacia Maraini, che spera in una donna al Quirinale, non sa che su 58 grandi elettori regionali appena sei sono donne

Gentile Signora, lei e un gruppo di intellettuali auspicate, come me, del resto, l’elezione a capo dello stato di chi, se non agisce per conto di un uomo, è certamente più saggia e affidabile. Approfitto, però, per chiedere a lei e alle stesse elettrici, come mai, pur essendo in maggioranza, votano sempre per candidati uomini. Tant’è vero che in qualsiasi assemblea elettiva il gruppo di donne è sparuto in tutti i partiti. Perché ora gli uomini dovrebbero votare per una donna, addirittura alla Presidenza della Repubblica? Non è più logico cominciare a educarle a votare per loro, anziché ora pretendere il vertice?