Mattarella: ordine internazionale vacilla, logiche potenza e sopraffazione

Roma, 12 dic. (askanews) – “L’ordine internazionale che conoscevamo vacilla senza che si intraveda nell’immediato una alternativa. Logiche di potenza e sopraffazione cercano di prevalere mentre i valori di dignità personale, diritti umani, uguaglianza tra i popoli, solidarietà, sono accantonati”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico al Quirinale. “Alcuni protagonisti della comunità internazionale propongono un nuovo ordine basato su

sopraffazione e violenza, guerra di conquista e competizione tra stati per l’accaparramento di risorse, va respinta l’ipotesi che possano essere questi i valori per un nuovo ordine mondiale con il ritorno a soldati di ventura, mercenari in paesi lontani senza motivazione se non la prepotenza verso i civili e verso paesi meno capaci di difendersi”.