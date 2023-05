Mattarella “Più che mai necessario continuare la costruzione europea”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Oggi è, più che mai, necessario continuare la costruzione europea, con coraggio”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della prima giornata del convegno intitolato ‘The State of the Union’ in svolgimento alla Badia Fiesolana a Fiesole (Firenze), e letto dal segretario generale dell’Istituto europeo, Marco Del Panta. “Nei momenti di maggiore difficoltà rinnovarsi è essenziale e risolutivo – aggiunge il presidente della Repubblica -. Costruire l’Europa in tempi di incertezza”, recita il tema scelto per la manifestazione odierna, cogliendo il senso della sfida. Possiamo trarre dalla storia una lezione: l’Europa ha dimostrato di sapere affrontare le sfide e le crisi più difficili, emergendone più forte e coesa. Le ragioni del patto fondativo europeo sono più che mai attuali”.

L’Unione europea “sta affrontando nuovamente, oggi, emergenze globali di portata epocale, quali al pandemia da Covid-19, le conseguenze drammatiche del cambiamento climatico, i flussi migratori incontrollati, la ingiustificabile aggressione della Federazione Russa all’Ucraina e le sue devastanti conseguenze umanitarie, geo-politiche ed economiche – sottolinea Mattarella -. Prove che hanno offerto e richiedono ancora unità, solidarietà e uno sforzo congiunto nel difendere quei valori che ci uniscono e senza i quali l’Unione non avrebbe motivo di essere: lo Stato di diritto, le libertà fondamentali, la democrazia”.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).