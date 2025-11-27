Mattarella: popolo non sia per lo Stato elemento affermazione

Roma, 27 nov. (askanews) – “L’equilibrio demografico di un paese è l’immagine della libertà dei cittadini, è il termometro di atteggiamenti che portano lo Stato ad assumere il suo popolo, come non la base costitutiva della comunità, bensì come elemento di affermazione”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo agli Stati generali della natalità.

“In uno Stato democratico come il nostro i temi della natalità sono l’espressione alta del dovere delle strutture pubbliche di porre i cittadini nella condizione di esprimere in piena libertà la loro vocazione alla genitorialità nell’interesse del bene comune”, ha aggiunto il capo dello Stato.