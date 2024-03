Mattarella “Presidente della Repubblica non firma leggi, le promulga”

ROMA (ITALPRESS) – “Frequentemente il presidente della Repubblicaviene invocato con difformi, con diverse motivazioni. C’è chi gli si rivolge chiedendo con veemenza ‘il presidente della Repubblica non firmi questa legge perché non può condividerla, perché gravemente sbagliata’, oppure ‘il presidente Repubblica ha firmato quella legge e quindi l’ha condivisa, l’ha approvata, l’ha fatta propria’. Il presidente della Repubblica non firma le leggi,ne firma la promulgazione, che è una cosa ben diversa. Il presidente della Repubblica non è un sovrano”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro con il presidente di Casagit, Gianfranco Giuliani, e una delegazione.

sat/mrv (fonte video: Quirinale)