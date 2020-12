Mattarella: ‘Recovery plan sia rigoroso ed efficace, non disperdere risorse’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Ci accingiamo –sul versante della salute e su quello economico– a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi. Serietà, collaborazione, e anche senso del dovere, sono necessari per proteggerci e per ripartire. Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale –che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse- possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all’Italia di crescere come avrebbe potuto”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.