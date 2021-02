Mattarella, Renzi e Draghi, il Commissario dell’Italia che aspettavamo da decenni

Gli amanti del genere HOUSE of CARDS non potrebbero essere più contenti per l’esito che ha preso la crisi di governo: se non fosse mancanza di rispetto per il Capo dello Stato verrebbe da pensare che la migliore delle soluzioni possibili è stata immaginata fin dalla crisi del Conte 1°, quando la maggioranza giallo-verde fu sepolta per varare con decisione, su lancio di Renzi, quella giallo-rossa.

Dopo due anni Renzi ha staccato la spina al Conte 2° e ha resistito a pressioni di ogni tipo, senza cedere un passo, convinto che quel governo meglio quella maggioranza era finita perché immobilizzata intorno alla centralità di un presidente del consiglio forastico al dialogo.

A rendere però obbligato l’approdo sono stati il tentativo, disperato e fallito, dell’operazione Responsabili-Costruttori evocati da Conte e, di nuovo, la resistenza di Renzi accompagnata stavolta dall’insistenza continua di rimettersi al Quirinale.

Che il leader di IV avesse intuito o meno qualche implicito tra i non detti, c’erano comunque ragioni da vendere nello sperare che il Colle optasse per un governo tecnico di altissimo profilo e non per le elezioni, nella consapevolezza dell’impossibilità di una maggioranza a trazione Centrodestra o una senza i partiti della maggioranza uscente, o almeno di una loro consistente parte.

L’incarico al Presidente della Camera è stato poi indispensabile perché andavano certificate, da una figura istituzionale autorevole, dunque super partes, ma pur sempre esponente del partito di maggioranza relativa, le condizioni per rendere la soluzione l’unica praticabile e al tempo stesso adatta a gestire l’eventuale precipitare della governabilità ossia le elezioni anticipate. Queste condizioni erano la fine della maggioranza giallo-rossa e di Conte Presidente del Consiglio.

Come che sia a rendere inevitabile la conclusione non è stato il Quirinale bensì le pretese del M5S e la resistenza di Renzi, in verità più le prime della seconda.

Coloro che hanno spesso criticato il Quirinale di indecisione (scarso presidenzialismo), stavolta si saranno ricreduti viste rapidità, chiarezza e portata del suo intervento.

Draghi si accinge a varare comunque un governo, se poi avrà una maggioranza e governerà fino alla scadenza naturale delle elezioni oppure ci condurrà ad elezioni anticipate lo sapremo presto. Personalmente non dubito dell’esito che mi auguro.

Senza un obbligo di cercarsi una maggioranza partitica precostituita, dunque dipenderne fin dalla scelta dei ministri, Draghi potrebbe essere quel Commissario dell’Italia (non del Parlamento), che aspettiamo da decenni e forse, ancor da più tempo, aspettano gli Italiani.

Un Commissario, con alto credito internazionale per competenza, che decida per l’Italia e gli Italiani e non per gli interessi dei partiti che ne sorreggono il Governo.

Per questo c’è da augurarsi che la liturgia delle consultazioni sia ridotta all’osso, limitandosi il Presidente incaricato a comunicare ai relativi vertici l’intenzione di cooptare nel governo, per sua esclusiva scelta, loro esponenti o simpatizzanti che riscuotono la sua stima personale e professionale. D’altra parte il programma di Governo è stato già declinato nella sua dichiarazione di accettazione del mandato ricevuto dal Presidente della Repubblica.

Questo vuol dire augurarsi che nel Governo Draghi non trovino sede “rappresentanze ministeriali dei partiti politici” ma solo ministri capaci di fare il loro mestiere e prendersi in proprio responsabilità e meriti senza la possibilità di trasferire i confronti con i colleghi nelle segreterie dei partiti dove diventano immancabilmente conflitti politici.