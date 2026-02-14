Mattarella “Riconoscenza per l’opera di Grazia Deledda, di perenne modernità”

NUORO (ITALPRESS) – “Per l’opera di Grazia Deledda posso solo eprimere la riconoscenza che un lettore puo’ sempre manifestare. Nelle due settimane di vacanza che mi sono concesso in montagna ho portato dei libri, alcuni recenti ed altri da rileggere. Tra questi ‘Il vecchio della montagna e ‘Canne al vento”. Libri che avevo letto da studente. É ho provato le stesse emozioni che avevo al tempo registrato, riconfermando la perenne modernità della sua opera”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Ten di Nuoro, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni del Premio Nobel assegnato a Grazia Deledda. “Ed è una riconoscenza che questa mattina è stata sottolineata dagli interventi che abbiamo ascoltato, dall’iniziativa il Sindaco, dall’apertura dell’anno deleddiano. Io vorrei esprimere un apprezzamento per l’iniziativa e anche il ringraziamento al Sindaco per avermi invitato a essere presente quest’oggi, in questa apertura di anno deleddiano, ringraziando molto per quanto viene fatto per sottolineare l’immenso contributo fornito alla cultura italiana da questa Regione e, segnatamente, da Grazia Deledda. Prima di tornare nel continente, come diciamo noi tutti isolani, non potevo non esprimere con grande calore, con grande convinzione, l’apprezzamento per quanto fornisce questa città, questa Regione al nostro Paese. È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre regioni, segnatamente questa Regione, forniscono alla vita nazionale è un contributo indispensabile per affrontare tutti i problemi e le emergenze che si presentano”.

