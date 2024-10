Mattarella: rimuovere gli ostacoli, l’Italia sia più aperta e ricca

Il messaggio per l’evento “Castelporziano in festa”

Roma, 30 set. (askanews) – “Il beneficio più grande lo ha ricevuto la presidenza della Repubblica, per il contributo di allegria e solidarietà che è stato arrecato a Castelporziano dalle persone che sono state ospitate”. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale in favore delle persone con disabilità e fragilità, promosse dalla presidenza della Repubblica, nella tenuta di Castelporziano.Mattarella è stato accolto da un lungo applauso e ha assistito all’esecuzione dell’inno di Mameli. Quest’estate più di mille persone sono state ospitate nella tenuta e dall’inizio del progetto, sette anni fa, Castelporziano ne ha accolte oltre 22mila, numerose le associazioni che hanno partecipato alle iniziative.”Questo giorno, questi mesi sono un messaggio a tutti nel nostro Paese, sull’importanza di ciascuna persona con le sue caratteristiche” e “con la consapevolezza dell’importanza che ciascuna persona ha se si inserisce nella società”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Non è solo un dovere di apertura ma è anche interesse della società dell’Italia che si arricchisce” grazie “al contributo di ciascuno”, ha detto ancora Mattarella sottolineando che “per questo vanno rimossi tutti gli ostacoli – specie nel ragionare – di chi non comprende questa importante esigenza della società”.