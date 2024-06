Mattarella: rispetto voto ma democrazia e stato diritto invalicabili in Ue

Bucarest, 19 giu. (askanews) – “Il carattere irrinunziabile dell’Ue è che è nata da un patto di pace e democrazia, in conseguenza di questa scelta che ha garantito 70 anni di pace l’Unione europea è nata all’insegna di alcuni valori che sono la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto della dignità di ogni persona, la volontà di accrescimento sociale e quindi la coesione sociale e la pace, chiunque ne faccia parte deve averle sempre come elemento di riferimento invalicabile”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la conferenza stampa a Bucarest dopo l’incontro con il presidente romeno Iohannis ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul risultato delle elezioni europee che ha visto crescere i partiti di estrema destra.

“Abitualmente non commento i risultati elettorali – ha precisato il capo dello Stato -, non solo perchè in Italia il mio ruolo è di assoluta imprazialittà tra le forze politiche ma anche perchè la coscienza democratica impone di rispettare sempre il voto degli elettori”.