Mattarella: Ruggieri (Fi), ‘fare ponti d’oro a giovani per favorire iniziativa economica’

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Una nazione vera, che si spende, matura e solidale, che sceglie il progresso e appoggia il miglioramento politico dell’ultimo anno, in cui i giovani siano protagonisti affamati e indaffarati. Giusto e bello il ritratto del Presidente Mattarella, cui dico ‘grazie’ da italiano e parlamentare per il lavoro svolto in anni difficilissimi, e cui mi permetto dì aggiungere un solo corollario: ai giovani la politica deve fare ponti d’oro per favorirne l’iniziativa economica. E sarà fatto”. Così Andrea Ruggieri, deputato dì Forza Italia, a commento del discorso dì fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.