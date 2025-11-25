Mattarella: ruolo province in Costituzione, non può essere accantonato

Roma, 25 nov. (askanews) – “La Costituzione pone” le Province “come elemento costitutivo della Repubblica, unitamente ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni. La Costituzione stabilisce inoltre che le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri, funzioni. Si tratta di previsioni che non possono essere accantonate”. Così, alla 38esima assemblea nazionale delle Province italiane in corso a Lecce, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ringraziando i presenti, tra cui il governatore della Puglia, il Sindaco di Lecce, il Presidente della Provincia, i vertici dell’Upi.
“Con il loro impegno – ha detto Mattarella – traducono in realtà quotidiana” le previsioni della Costituzione.