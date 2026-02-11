Mattarella saluta Sofia Goggia a Cortina “Complimenti per la medaglia”

CORTINA (ITALPRESS) – È iniziata la due giorni a Cortina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giunto oggi nella località dolomitica, il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, ha ricevuto in albergo Buonfiglio (“State dando immagine di vitalità e di organizzazione”, si è complimentato col massimo dirigente del Coni) e la Goggia, reduce dal bronzo in discesa. “Complimenti, terza Olimpiade e terza medaglia, era difficile”, ha sottolineato Mattarella confermando la sua presenza al supergigante di domani.

