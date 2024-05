Mattarella: serve libertà informazione per mantenere democrazia

New York, 6 mag. (askanews) – “Fronteggiamo oggi un pericolo che mina il rapporto di fiducia con le istituzioni e tra i Paesi, quello della disinformazione. E’ di venerdì scorso la Giornata mondiale per la libertà di stampa che ammonisce, ogni anno, sul valore della libertà d’informazione per il mantenimento della democrazia”. Parlando all’Onu nell’ambito della conferenza su pace, giustizia e istituzioni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un allarme sui rischi della disinformazione.

“Temi come l’accesso all’informazione, la libertà di espressione, la tutela della privacy, appartengono, a buon diritto, alle mete incluse nell’Obiettivo 16, oggetto di questa discussione. Con – e nelle – Nazioni Unite dobbiamo lavorare per ricostituire la fiducia tra le nazioni, rinsaldare la cooperazione internazionale e tessere nuove reti di comprensione e collaborazione”, ha aggiunto il capo dello Stato.