Mattarella: si riaffacciano i fantasmi di conflitti del passato

Roma, 5 mag. (askanews) – “Contribuire ad assicurare la cornice di sicurezza internazionale entro la quale la nostra comunità nazionale possa vivere liberamente e progredire costituisce una responsabilità di grande impegno per le Forze armate soprattutto in un quadro come quello odierno fortemente destabilizzato in cui si affacciano fantasmi di un passato di conflitti che pensavamo definitivamente archiviati”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale, in occasione dei 164 anni della fondazione dell’Esercito Italiano, il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito.