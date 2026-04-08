Mattarella “Sport è civiltà che non si arrende a violenze”





ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo un tempo difficile, offuscato da minacce gravi, da guerre sanguinose. La cultura che lo sport trasmette ha un segno ben diverso: dove la violenza vuole sopraffare il diritto, lo sport esalta la lealtà e il sacrificio nel rispetto delle regole condivise. La competizione non è per soggiogare l’altro ma per migliorarsi insieme. Lo sport è testimone di una civiltà che non si arrende alle prepotenze e alle violenze e le Olimpiadi e le Paralimpiadi ne sono l’espressione più alta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale da parte dei portabandiera di Milano Cortina 2026.

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(Fonte video: Quirinale)