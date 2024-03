Mattarella: sviluppo e crescita richiedono contributo di tutti

Roma, 29 mar. (askanews) – “Lo sviluppo e la crescita economica sono risultati che, per essere raggiunti, sollecitano l’impegno sinergico di Istituzioni, associazioni e società civile: ogni soggetto è chiamato a contribuire per incrementare il benessere collettivo, come sancito dall’art. 4 della Costituzione”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Presidente onorario dell’Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico, Luciano Corradini, in occasione del trentesimo anniversario di fondazione dell’organizzazione. (segue)