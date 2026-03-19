Mattarella: tocca a Ue dire no a conflitti e perenne instabilità

Salamanca, 19 mar. (askanews) – “Cosa può fare l’Europa a fronte della recessione del modello cooperativo multilaterale nella gestione dei rapporti tra gli Stati? Accettare che esso venga soppiantato da una visione contrattualistica fondata sulla competizione? Tocca all’Europa saper dire di no. Dire di no all’ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità, con la moltiplicazione dei fronti di crisi”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lectio magistralis per il dottorato Honoris Causa conferitagli dall’Università di Salamanca.