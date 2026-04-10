Mattarella: Ue e Nato insieme per pace e libertà

Praga, 10 apr. (askanews) – “I cittadini europei soprattutto in questo momento storico chiedono un futuro di pace e libertà che i nostri Paesi possono contribuire a costruire insieme, anche grazie alla comune appartenenza alla Unione Europea e alla Alleanza atlantica”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel libro degli ospiti del Senato della Repubblica Ceca ultimo appuntamento della sua visita ufficiale a Praga.

“I parlamenti sono un fondamentale baluardo della democrazia – ha scritto ancora il capo dello Stato – cuore del costruttivo confronto tra le diverse istanze presenti nella società. Ad essi fanno affidamento i cittadini europei”.