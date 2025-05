Mattarella vede Costa: serve Ue autorevole che dia risposte rapide

Bruxelles, 20 mag. (askanews) – Serve un’Europa autorevole che dia risposte rapide per non lasciare ad altri le decisioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ne ha parlato a Bruxelles con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, prima tappa della sua visita alle istituzioni europee.

“Il ruolo del Consiglio europeo è cruciale in questo momento in cui la comunità internazionale è in cerca di nuovi equilibri che garantiscano pace e serenità nel mondo – ha detto il capo dello Stato nel corso del colloquio all’Europa Building -. Siamo per una comunità internazionale basata su regole e sulla cooperazione e dobbiamo essere protagonisti in questa situazione critica. Per ricucire un tessuto di regole e una situazione di stabilità occorre un’Ue autorevole e prestigiosa capace di essere punto di riferimento nel mondo”.

Per il capo dello Stato inoltre “occorrono riforme capaci di assicurare un ascolto reciproco all’interno dell’Ue ma anche di dare risposte rapide ed impedire che le lentezze dei processi decisionali facciano accodare l’Europa a decisioni prese da altri”.